Fitch знизило рейтинги «Укрексімбанку» і «Ощадбанку»

Про це йдеться у повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

«Довгострокові рейтинги в національній валюті підтверджені на рівні «ССС», - йдеться в повідомленні. - Зниження рейтингів означає, що Fitch вважає можливим, але не неминучим, дефолт за зовнішніми зобов'язаннями для обох банків».

У Fitch зазначають, що припущення щодо дефолту грунтується на тому, що 13 березня поточного року міністр фінансів України Наталія Яресько запропонувала внести бонди банків до переліку паперів, які підлягають реструктуризації. «Укрексімбанк» має дві групи бондів - з терміном погашення 27 квітня 2015 р. на 750 млн дол. і з терміном погашення 22 січня 2018 р. на суму 600 млн дол. «Ощадбанк» має бонди з терміном погашення у березні 2016 р. на суму 700 млн дол., і з терміном погашення 20 березня 2018 р. на 500 млн дол., - зазначили у Fitch. - Банки повинні зробити публічне оголошення про можливу реструктуризацію, якщо вона розглядається».

При цьому в агентстві зазначили, що «Ощадбанк» здійснив регулярний купонний платіж за своїми бондами, запланований на березень 2015 року.

Наразі, як підкреслюють аналітики, інформації про можливу реструктуризацію немає, проте з її появою рейтинги банків будуть знижені - до «С» і потім до рівня «RD» (обмеженого дефолту) на тлі підсумків переговорів з реструктуризації.

«Рейтинги банків можуть залишитися на нинішньому рівні або навіть підвищитися у випадку, якщо реструктуризація бондів банків пройде поза процесом загальної реструктуризації держборгу країни», - зазначили у Fitch.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України в рамках проведення переговорів з реструктуризації частини державного боргу в обсязі близько 15 млрд дол. (при загальному обсязі держборгу в 70 млрд дол) припускає різні варіанти реструктуризації - аж до списання частини боргу, а також пропонує включити до пакета бондів до реструктуризації папери державних холдингів «Укравтодор», КБ «Південне», Держадміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця» і двох держбанків - «Ощадбанку» і «Укрексімбанку».

Мінфін вперше оголосив плани з реструктуризації частини держборгу в ході обговорення нової програми кредитування економіки з Міжнародним валютним фондом. МВФ схвалив програму для України 11 березня. Обсяг фінансування становитиме 17,5 млрд дол., термін - 4 роки. Перший транш кредиту у розмірі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня.

Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, як один із основних приватних власників українських євробондів, очолив групу кредиторів, з якими уряд України почав переговори про реструктуризацію частини суверенного боргу.

Заступник директора міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings Пол Роукінз зазначав, що процес переговорів щодо реструктуризації боргу є дуже важливим. І в міру проведення переговорів, зазначив Роукінз, суверенний рейтинг України, за версією Fitch, буде переглянутий і знижений аж до переддефолтного рівня, оскільки у разі досягнення домовленості, кредитори не отримають свої вкладення. Водночас, і «стрижки» не буде. Найімовірніше, уряд запропонував варіант «нового розпису» боргових платежів, припустив Роукінз.

При цьому він звернув увагу, що зниження рейтингів стане, швидше, технічним кроком, у цілому економіка країни покаже кращі результати, ніж у 2014 році.