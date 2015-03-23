Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 23 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2314.9873 (з 20 березня - 2319.0613);

100 євро - 2494.6303 (з 20 березня - 2476.0618);

10 російських рублів - 3.8561 (з 20 березня - 3.8760).

Читайте такожГривня на міжбанку торгується на рівні 23,33 за долар

Як повідомляв УНІАН, фундаментальний рівень валютного курсу за програмою з Міжнародним валютним фондом становить від 20 до 22 грн/дол.

«Це розрахунковий рівень, цей рівень на сьогоднішній день знаходиться в нашій програмі з Міжнародним валютним фондом. Ви знаєте, що курс, який закладено у бюджет, у нас на рівні 21,70, тобто ми цей рівень бачимо десь від 20 до 22», - заявляла голова Національного банку України Валерія Гонтарева.