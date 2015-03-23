Експерт-прогноз курсу валют на поточному тижні

Курс безготівкового долара на поточному тижні може коливатися в діапазоні 21,5-23,5 грн, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Читайте такожНацбанк повернувся до зміцнення курсу гривніВони підкреслюють, що ключовою підставою для даного прогнозу виступають очікування збереження обмежень на валютному ринку. При цьому передбачається, що НБУ буде дозовано пускати на ринок покупців, а це буде призводити до перманентних сплесків попиту і підвищення курсу. У той же час слід відзначити наявність у регулятора запасу міцності для стабілізації ситуації на міжбанку, і не тільки завдяки адміністративним заходам, але і ринковим механізмам.

Негативом для ринку може стати дестабілізація ситуації на Донбасі, політичні ризики або негативна інформація щодо можливої реструктуризації держборгу. Зняття обмежень на валютному ринку може знову підірвати стабільність і відправити курс до позначки 30 грн за долар.

У той же час, реальний сектор економіки продовжує падати. Промисловість у лютому скоротилася відносно аналогічного періоду минулого року на 22,5%, роздрібні продажі - на 21,8%, будівництво - на 31,2%.

Ймовірно, готівковий ринок залишиться на більш високих рівнях щодо міжбанку в силу обмежень. У базовому сценарії очікується збереження широкого спреду, при цьому ціна продажу на поточному тижні може становити 25-27 грн за долар.

Спираючись на базові припущення щодо динаміки курсу долара і збереження валютної пари євро/долар поблизу рівня 1,05, курс продажу готівкового євро на поточному тижні може скласти 26,5-28,6 грн.

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