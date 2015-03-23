Українцям через два-три місяці дозволятимуть забирати вклади з банків без обмежень

Національний банк України розпочне процес поступового скасування обмежень за депозитами після очищення банківської системи на горизонті в два-три місяці.

Про це заявив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук в інтерв'ю УНІАН.

За його словами, після очищення банківської системи НБУ має намір працювати над відновленням довіри до банківської системи, для чого потрібно дати можливість вкладникам користуватися своїми грошима.

«Обмеження за депозитами, упроваджені як вимушений захід, довірі не сприяють. Скасувати обмеження потрібно, і ми це зробимо, але перед цим треба було трохи розчистити банківську систему від банків-«зомбі», які не готові підтримувати свою ліквідність. Опісля розробимо план скасування обмежень - ми думаємо про це вже зараз. На горизонті два-три місяці ми почнемо це робити», - сказав Писарук.

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Він підкреслив, що скасування обмежень буде основним елементом відновлення довіри до банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 20 березня визнав неплатоспроможними ще 2 банки - «Астра Банк» і банк «Київська Русь». У 2014 році НБУ визнав неплатоспроможними 33 банки, з початку цього року кількість неплатоспроможних банків з урахуванням останніх рішень становить 13.

У ході чергового виступу в парламенті голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що відтік депозитів з банків становив 126 млрд грн у минулому році, і зріс ще на 18 млрд грн у січні-лютому цього року.

За оцінками банкірів, основними факторами відтоку вкладів є продовження протистояння на сході України і низький рівень довіри до банківської системи з огляду масового банкрутства банків.