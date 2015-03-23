Голова фіскальної служби Білоус подав у відставку і Кабмін прийняв її

Голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус подав у відставку і представив своє рішення прем'єр-міністру Арсенію Яценюку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Білоус особисто заявив у ході засідання уряду.

«Я прийняв рішення подати у відставку», - сказав Білоус.

Кабінет міністрів України прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які опікувалися податковою міліцією і митницею, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Крім того, він доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться відбором нового голови ДФС. Прем'єр дав Яресько на проведення конкурсів 2 тижні.

«Уряд за результатами службового розслідування приймає рішення про звільнення першого заступника голови ДФС - керівника Податкової міліції Хоменка, заступника голови ДФС, відповідального за митницю, Макаренко, - сказав Яценюк. - Ми також поважаємо заяву голови ДФС (про відставку - УНІАН) і приймаємо заяву про відставку голови Держфіскальної служби Ігоря Білоуса».

Говорячи про подальші кроки, прем'єр зазначив: «Я доручаю міністру фінансів очолити конкурсну комісію з відбору та подачі на мій розгляд кандидатури нового голови ДФС. Термін - 2 тижні. У найкоротші терміни, разом з представниками бізнесу, бізнес-асоціацій Мінфін має провести відкриту, публічну конкурсну процедуру», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив провести глибоке розслідування щодо діяльності керівництва Державної фіскальної служби з тим, щоб за його результатами вжити необхідні кадрові рішення по всій вертикалі управління відомством. Розслідування розпочалося з 25 лютого. На час проведення розслідування керівництво ДФС буде відсторонено від виконання своїх обов'язків.

Таке рішення уряду Яценюк пояснив зверненням підприємців, які стверджують, що система роботи фіскального відомства залишилася колишньою і вельми корупційною.

Читайте такожФіскальною службою тимчасово керуватиме Мокляк

При цьому Яценюк звернувся до місцевих керівників податкових органів, зазначивши, що вони несуть таку ж відповідальність, як і центральне керівництво ДФС. Він звернув особливу увагу на необхідність боротьби з «організованими злочинними угрупованнями зі участі представників служби безпеки, митників, прокурорів, міліціонерів, які займаються відмиванням грошей, кришуванням митниці та створенням схем, що призводять до розграбування країни, що перебуває у стані війни».

Водночас Яценюк наголосив, що керівництво ДФС може довести ефективність своєї роботи, якщо вона є.

Коментуючи прийняте урядом рішення, голова ДФС Ігор Білоус назвав його «несподіваним», але пообіцяв, що фіскальні органи будуть працювати у звичайному режимі та проведення розслідування не позначиться на процесі адміністрування податків і зборів України, і за підсумками лютого ГФС виконає індикативний план Міністерства фінансів щодо прибуткових статей держбюджету.

Державну фіскальну службу України було створено навесні 2014 року на базі ліквідованого Міністерства доходів і зборів.