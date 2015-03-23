Яценюк наказав знайти нового голову фіскальної служби за два тижні

Кабінет міністрів України прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які опікувалися податковою міліцією і митницею. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Крім того, він доручив міністру фінансів Наталії Яресько очолити конкурсну комісію, яка займеться відбором нового голови ДФС. Прем'єр дав Яресько на проведення конкурсів 2 тижні.

«Уряд за результатами службового розслідування приймає рішення про звільнення першого заступника голови ДФС - керівника Податкової міліції Хоменка, заступника голови ДФС, відповідального за митницю, Макаренко, - сказав Яценюк. - Ми також поважаємо заяву голови ДФС (про відставку - УНІАН) і приймаємо заяву про відставку голови Держфіскальної служби Ігоря Білоуса».

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Говорячи про подальші кроки, прем'єр зазначив: «Я доручаю міністру фінансів очолити конкурсну комісію з відбору та подачі на мій розгляд кандидатури нового голови ДФС. Термін - 2 тижні. У найкоротші терміни, разом з представниками бізнесу, бізнес-асоціацій Мінфін має провести відкриту, публічну конкурсну процедуру», - сказав він.

Раніше Урядова комісія з розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби, створена за пропозицією прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, завершила свою роботу, обробивши близько 250 скарг бізнесу, і рекомендувала уряду залишити на посаді голову служби - Ігоря Білоуса і звільнити його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренко, які опікувалися відповідно податковою міліцією і митницею. Однак про свою відставку оголосив і голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. Уряд прийняв його відставку і звільнив за пропозицією комісії заступників Білоуса.