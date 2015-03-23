Гривня на міжбанку зміцнилася до 23,18 за долар

У понеділок, 23 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 22,90/23,18 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 24,03/25,34 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3890/0,3950 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 17:00 становив 23,1481 грн/дол., на цю годину було укладено 227 угод на 124,40 млн дол.