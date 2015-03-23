Кабмін звільнив з фіскальної служби кураторів митниці й податкової міліції

Кабінет міністрів України звільнив заступників голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які опікувалися податковою міліцією і митницею.

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Уряд за результатами службового розслідування приймає рішення про звільнення першого заступника голови ДФС - керівника Податкової міліції Хоменка, заступника голови ДФС, відповідального за митницю, Макаренко, - сказав Яценюк. - Ми також поважаємо заяву голови ДФС (про відставку - УНІАН) і приймаємо заяву про відставку голови Держфіскальної служби Ігоря Білоуса».

У свою чергу, голова урядової комісії з розслідування діяльності керівництва ДФС, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус повідомив, що комісія рекомендувала уряду залишити на посаді голову служби - Ігоря Білоуса і звільнити його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, що займалися податковою міліцією і митницею відповідно.

Він повідомив, що в ході роботи комісія отримала близько 250 скарг від бізнесу, провела інтерв'ю з керівниками найбільш «складних» митниць і податкових інспекцій. В результаті роботи комісія встановила порушення вертикалі управління фінслужби з боку керівництва відомства, виявила неефективну роботу у сфері боротьби з корупцією, а також засвідчила повну відсутність командної роботи в управлінні відомством.

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«За результатами роботи комісії було складено акт з наступними пропозиціями. Перше - звільнити з займаних посад першого заступника глави ГФС Хоменко та заступника голови ГФС Макаренко. Друге - поновити на посаді главу ГФС Білоуса з умовою презентації в місячний термін плану реформування Фіскальної служби та реалізації такого плану за 6 місяців, і потім прийняти остаточне кадрове рішення », - сказав Абромавичус.

Він також зазначив, що комісія рекомендувала Кабміну збільшити кількість заступників глави ГФС до 4 осіб з правом глави самому формувати свою команду і самому здійснювати управління податковою міліцією і митницею.

«Також ми пропонуємо підпорядкувати ГФС в сферу управління Мінфіну, передати матеріали розслідування до правоохоронних органів та створити кілька робочих груп із залученням правоохоронних органів з протидії контрабанді та незаконному обігу підакцизних товарів», - сказав Абромавічус.

Він також зазначив, що за рішенням комісії Кабміну запропоновано віддати функцію роз'яснення податкового законодавства лише Міністерству фінансів, а в самій Фіскальної службі провести ротацію всіх керівників підрозділів.

«Рекомендуємо також розкрити інформацію по реєстру так званих «ризикових» підприємств та оприлюднювати інформацію щодо повернення ПДВ», - підкреслив міністр.