В НБУ заявляють про ліквідацію основних банків-"пралень"

Видимий ефект боротьби Національного банку України з банками- «мийками» знизився в силу того, що основні платформи для відмивання грошей виведені з ринку.

Про це повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

За словами чиновника, дрібних банків, які спеціалізуються на відмиванні грошей, практично не залишилося. «Рішучість Нацбанку боротися з «мийками» не знизилася. Можливо, видимий ефект цієї боротьби знизився в силу того, що основні платформи ми вивели. З професійних банків-«мийок», які ми вивели з ринку, ніхто не повернувся з Фонду гарантування. Хоча саме на цю групу було досить багато покупців», - сказав Писарук.

Водночас він зазначив, що при зниженні обсягів операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей по банках третьої-четвертої груп, ця діяльність почасти перемістилося у більші банки, де її складно виявити.

«Зараз ми працюємо з великими банками, допомагаємо посилити служби фінансового моніторингу, щоб відстежувати такі випадки. Відстежуємо міграцію конверт-центрів між банками, іноді це відловлює Фіскальна служба. Ми всі над цим працюємо, намагаємося виявляти конверт-центри та перешкоджати відкриттю нових. Це непростий процес», - додав Писарук.

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Як повідомляв УНІАН, із 6 лютого в Україні діє закон, що дозволяє ліквідувати банки за відмивання грошей за прискореною процедурою у рамках заходів з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нацбанк у 2014 році визнав неплатоспроможними 33 банки, в які Фонд гарантування вкладів фізосіб увів тимчасові адміністрації. Зокрема, 7 банків під прикриттям банківського бізнесу проводили операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей.