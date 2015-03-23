Процес очищення банківської системи України триватиме ще два-три місяці - НБУ

Процес очищення банківської системи України від неплатоспроможних банків триватиме ще два-три місяці, заявив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук в інтерв'ю УНІАН.

За словами чиновника, на сьогодні НБУ виконав велику частину роботи з очищення банківської системи, і результат залежить не тільки від дій регулятора, а й від політичних подій, розвитку ситуації на сході країни.

«За умови порівняної стабілізації, як зараз, ми близькі до завершення процесу. Якщо ви подивитеся на перелік банків, які за останній рік пішли з ринку, то переконаєтеся, що основні проблемні банки вже у Фонді гарантування. Це ще не все, безперечно. Процес очищення триватиме ще місяці два-три», - сказав Писарук.

Водночас, він пояснив, що йдеться насамперед про першу-другу групи банків і надалі можливі ще банкрутства дрібніших банків, що не впливатиме на банківську систему.

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«Візьміть розвинені країни - банкрутства банків відбуваються регулярно. Це природний процес. Основний системний вплив здійснюють великі банки - перша-друга групи. Ми вичистимо проблеми в цих групах, далі все простіше», - додав Писарук.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 20 березня визнав неплатоспроможними ще 2 банки - «Астра Банк» і банк «Київська Русь». У 2014 році НБУ визнав неплатоспроможними 33 банки, з початку цього року кількість неплатоспроможних банків з урахуванням останніх рішень становить 13.

У ході чергового виступу в парламенті голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що відплив депозитів з банків становив 126 млрд грн торік і збільшився ще на 18 млрд грн у січні-лютому цього року.

За оцінками банкірів, основними факторами відпливу вкладів є продовження протистоянь на сході України і низький рівень довіри до банківської системи з огляду на масове банкрутство банків.

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