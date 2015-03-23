Відплив вкладів з банків може припинитися до середини цього року - перший заступник голови НБУ

Про це заявив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

За словами чиновника, ввідплив вкладів з банків поки продовжується, оскільки вкладники нервують через падіння банків і існуючих обмежень за депозитами.

«Ці проблеми ми й розв‘язуємо. Падаючі банки - очищенням, яке невдовзі закінчимо. Обмеження скасовуватимемо. Перша реакція на скасування обмежень буде «нарешті» - народ почне діставати гроші. Але потім, коли не залишиться вільних депозитних скриньок і коли стане очевидно, що вдома тримати гроші страшно і неприбуткове, а при цьому банки перестануть падати - гроші понесуть до надійних банків. Думаю, відплив вкладів припиниться вже до середини цього року », - сказав Писарук.

Читайте такожВалютні вклади ще три місяці можна буде достроково знімати тільки в гривнях

Також він зазначив, що українські банки загалом страждають від відпливу вкладів більше від банків з іноземним капіталом, але в процесі очищення банківської системи регулятор має намір підтримувати кредитами рефінансування «нормальні» банки. «У тому числі наше завдання в процесі очищення системи зрозуміти, які з них нормальні. Ми змушуємо їх капіталізуватися, генерувати ліквідність за рахунок управління власним балансом. Тих, хто це робить, ми підтримуємо кредитами рефінансування », - додав Писарук.

Як повідомляв УНІАН, під час чергового виступу в парламенті голова НБУ Валерія Гонтарева повідомила, що відплив депозитів з банків становив 126 млрд грн торік і виріс ще на 18 млрд грн у січні-лютому цього року.

За оцінками банкірів, основними факторами відпливу вкладів є продовження протистояння на сході України і низький рівень довіри до банківської системи з огляду на масове банкрутство банків.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН-Економіка.