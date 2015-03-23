У НБУ хочуть розкрити реальних власників українських банків вже цього року

Національний банк України розраховує цього року значною мірою, якщо не повністю, зробити структуру власників українських банків прозорою, повідомив перший заступник голови Національного банку України Олександр Писарук в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН.

«Кількість людей, які до нас прийшли і зізналися, що є реальними власниками банків, обчислюється десятками. Не десять і навіть не двадцять, а достатньо багато. Ми з усіма працюємо. Переконаний, що цього року нам вдасться значною мірою, якщо не повністю, зробити структуру власників українських банків прозорою», - сказав Писарук.

За його словами, прозорість структури власності банків є ключовим елементом стабільності банківської системи. «Коли не знаєш, хто стоїть за банком, неможливо працювати з ним щодо докапіталізації, забезпечення фінансової стабільності. Наше завдання - визначити реальних власників, джерела походження їхніх коштів, чи здатні вони підтримувати свій банк, розплутати клубки структур власності, які сховалися в шарах офшорів різних юрисдикцій», - додав Писарук.

Читайте такожВідплив вкладів з банків може припинитися до середини цього року - перший заступник голови НБУ

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила президентський закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності акціонерів і менеджменту банків 2 березня в рамках пакету попередніх заходів для схвалення нової програми з Міжнародним валютним фондом.

Закон, зокрема, встановлює кримінальну відповідальність пов'язаних з банком осіб за вчинення будь-яких дій, які призвели до зарахування банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Раніше голова департаменту реєстраційних питань і ліцензування НБУ Леонід Антоненко повідомляв, що Нацбанк ініціював зміни до законодавства, щоб зобов'язати банки розкрити всіх акціонерів у ланцюжку структури власності банку аж до останньої фізичної особи.