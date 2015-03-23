Яресько: G7 і G20 повинні збільшити допомогу Україні

Про це міністр фінансів України Наталія Яресько заявила в інтерв'ю Financial Times, передає РБК-Україна.

За її словами, Києву потрібно набагато більше, ніж 25 млрд дол., отриманих від МВФ та інших країн.

"Усім важливо зрозуміти, що зараз чудовий час проінвестувати в країну, яка жила і вмирала заради принципів свободи і демократії, за європейські цінності", - сказала Яресько.

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"Я твердо впевнена, що G7 і G20 мусять тепер надавати Україні ще більшу допомогу", - додала вона.

За її словами, рішення МВФ виділити в найближчі чотири роки Україні 40 млрд дол. допоможе стабілізувати банківську систему країни, проте ці виплати мають бути лише першим кроком у наданні фінансової допомоги Києву.