У Росії через поглиблення кризи шахрайство з банківськими кредитами б'є рекорди

У Росії в лютому відмічена рекордна частка кредитних заявок з підозрою на шахрайство - 2,74%, збільшення у порівнянні з лютим 2014-го майже в три рази, пишуть "Известия" з посиланням на дані Об'єднаного кредитного бюро.

Читайте такожУкраїна з 1 квітня перестане купувати газ у Росії Згідно зі звітом бюро, в лютому був поставлений абсолютний рекорд за весь час ведення статистики, що відбиває активність шахраїв щодо банків (з 2012 року). Попередній рекорд був зафіксований в квітні 2013 року - тоді частка заявок з підозрою на шахрайство склала 2%. Після цього показник планомірно знижувався і протягом усього 2014 року вже не перевищував 1,2%. Але з початку 2015 року стався різкий підйом частки кредитних заявок c підозрою на шахрайство: у січні показник зріс в півтора рази, досягнувши 1,69% (або 27,6 тис. заявок), а в лютому - ще більш рекордне зростання - до 2,74% (або 37,3 тис. заявок).

Як зазначив гендиректор ОКБ Даніель Зеленський, різка активізація шахраїв на кредитному ринку характерна для періодів нестабільної економічної ситуації.

"Збільшення кількості заявок з підозрою на шахрайство пов'язане насамперед з погіршенням популяції заявників. У ситуації посилення ризикових політик банків громадяни в спробі отримати позикові кошти будь-яким способом йдуть на неправомірні дії, зокрема фальсифікуючи дані про себе", - сказав Зеленський.

Читайте такожПрезидент Естонії: через неефективність санкцій проти РФ Європі потрібен план "Б"Старший аналітик «Норд-Капіталу» Сергій Алін додав, що на поточний момент ситуація на ринку праці досить складна, хороших пропозицій з працевлаштування вкрай мало, що може рухати ряд громадян на такі ось схеми отримання кредиту.

За словами керівника аналітичного відділу Grand Capital Сергія Козловського, ускладнення фінансової ситуації в країні завжди збільшує кількість шахрайських дій, особливо щодо банків.