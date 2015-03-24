Російський рубль падає слідом за нафтою
Рубль знову демонструє повну залежність від нафти.
Курс долара на початку торгів на Московській біржі зріс на 17 копійок до позначки 58,91 рубля, євро додав 10 копійок до 64,37 рубля, повідомляє ТАСС.
Вартість ф'ючерсного контракту з постачанням у травні на нафту сорту Brent на торгах на лондонській біржі ICE знизилася на 0,6% до $55,6 за барель.
Індекс ММВБ на відкритті торгів Московської біржі у вівторок знизився на 0,2% до 1599,55 пункту.
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Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту знижуються на тлі заяв міністра нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі.
Він сказав, що нафта вже ніколи не буде коштувати 100 доларів і що дорога нафта не в інтересах ОПЕК.