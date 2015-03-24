Кабмін призначив тимчасового голову фіскальної служби

Кабінет міністрів України призначив директора координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби Максима Мокляка виконуючим обов'язки голови ДФС.

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної фіскальної служби України, виконання обов'язків голови зазначеної служби на директора координаційно-моніторингового департаменту Державної фіскальної служби України Мокляка Максима Володимировича», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 23 березня прийняв відставку голови Державної фіскальної служби (ДФС) Ігоря Білоуса, а також звільнив його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які курирували податкову міліцію і митницю.

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Раніше урядова комісія з розслідування діяльності керівництва Державної фіскальної служби, створена за пропозицією прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, завершила свою роботу, обробивши близько 250 скарг бізнесу, і рекомендувала уряду залишити на посаді голову служби - Ігоря Білоуса і звільнити його заступників - Володимира Хоменка та Анатолія Макаренка, які курирували відповідно податкову міліцію і митницю.

Однак про свою відставку оголосив і голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. Уряд прийняв його відставку і звільнив за пропозицією комісії заступників Білоуса.