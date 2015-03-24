«Ощадбанк» пояснює зниження свого рейтингу низькими рейтингами України
Банк зазначає, що зниження рейтингу ніяк не пов'язане з його поточною роботою і фінансовим станом.
«Ощадбанк» пояснює зниження агентством Fitch рейтингу банку до рівня «СС» з «ССС» низькими суверенними рейтингами країни, повідомила прес-служба банку.
«Дія Fitch привела рейтинг «Ощадбанку» у відповідність з суверенним рейтингом країни», - йдеться в повідомленні.
Банк зазначає, що дія Fitch щодо рейтингу фінустанови як емітента цінних паперів в іноземній валюті жодним чином не пов'язана з поточною роботою банку і його фінансовим становищем.
«Ця дія не впливає на здатність банку виконувати зобов'язання перед вкладниками», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожFitch налаштоване оптимістичніше Кабміну: ВВП України у 2015 році впаде на 5% при інфляції 26%
Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство 20 березня Fitch Ratings знизило довгострокові кредитні рейтинги в іноземній валюті найбільших українських державних банків «Укрексімбанку» і «Ощадбанку» до рівня «СС» із «ССС» і не виключає їх дефолту в світлі майбутньої реструктуризації держборгу.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у лютому знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «СС» із «ССС».