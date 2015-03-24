Гривня на міжбанку подешевшала до 23,35 за долар

У вівторок, 24 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,05/23,35, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро на рівні 25,27/25,60, до російського рубля - 0,3950/0,4000.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 12:30 становив 23,2361 грн/дол., на цей час було укладено 61 договір на суму 35,87 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 23 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку зміцнилися до 22,90/23,18 на закритті торгів із 22,75/23,33 удень.