Нацбанк сьогодні вирішив знизити офіційний курс гривні

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 24 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2328.7844 (з 23 березня - 2314.9873);

100 євро - 2541.1695 (з 23 березня - 2494.6303);

10 російських рублів - 3.9175 (з 23 березня - 3.8561).

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,05/23,35.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на 12:30 становив 23,2361 грн/дол., на цей час було укладено 61 договір на суму 35,87 млн дол.