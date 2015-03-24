ПРООН виділить Україні гроші на відбудову Донбасу

Про це повідомив віце-прем'єр Геннадій Зубко. "Разом з Програмою розвитку ООН (ПРООН), ми склали конкретний план реагування на ситуацію в Україні. І нам додатково ООН готова направити 316 млн євро", - сказав Геннадій Зубко, додавши, що кошти будуть спрямовані на подолання наслідків гуманітарної кризи на сході України.

Читайте такожНа Донбасі бойовики зруйнували понад 1,5 тисячі кілометрів доріг і 33 мости

Віце-прем'єр нагадав, що Україна разом зі Світовим банком, ЄС та ПРООН розробила оцінку потреби коштів у відновленні східних областей. Причому мова йде не тільки про райони Донецької та Луганської областей, а також про Харківської, Запорізької і Дніпропетровської областей.

Віце-прем'єр також звернув увагу, що кошти ПРООН можуть надійти в Україну вже до кінця квітня - до часу проведення великої міжнародної конференції на підтримку реформ в Україні.