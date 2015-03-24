Яресько очікує падіння ВВП в першому кварталі на 7-10%

Міністерство фінансів очікує падіння ВВП України за підсумками першого кварталу цього року на рівні 7-10% на тлі безперервних бойових дій на сході і загального падіння економіки країни, повідомила в інтерв'ю Bloomberg міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Ситуація на сході країни має колосальний тиск на загальну економічну ситуацію. Перший квартал для нас був вкрай складним. Вважаю, падіння ВВП становитиме «мінус» 7-10%», - сказала Яресько.

Вона відзначила, що ризики відновлення повномасштабних бойових дій залишаються найнебезпечнішими для країни. «Війна вже завдала великої шкоди економіці. Ми втратили тисячі людей. Кожен день війни коштує бюджету країни 5 млн дол.», - сказала міністр.

При цьому Яресько відзначила, що падіння промислового виробництва на окупованій території - в Донецькій і Луганській областях - за підсумками першого кварталу становитиме близько 90%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в цілому за 2014 порівняно з попереднім роком становило 6,8%. Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України оцінювало падіння ВВП України за підсумками 2014 року в 7%, Національний банк - в 6,7%.

Прогноз на 2015 рік від міжнародних організацій передбачає падіння економіки України в середньому на 5-5,5%. Водночас Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році й допускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%.

При цьому падіння експорту в 2015 році при песимістичному сценарії становитиме 16,6% (54,5 млрд дол.), імпорту - 22% (55 млрд дол.). За оптимістичними оцінками, обсяг експорту цього року порівняно з 2014 роком впаде на 7% - до 60 млрд дол., імпорту - на 10,7%, до 63 млрд дол.

Оптимістичні сценарії передбачають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%. Номінальний ВВП становитиме 1850 млрд грн за найбільш оптимістичним сценарієм і 1,79 трлн грн - за песимістичним.