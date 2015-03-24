Порошенко створив Раду з фінансової стабільності

Відповідний указ № 170/2015 опубліковано на президентському сайті.

Рада утворюється у складі голови Національного банку України, міністра фінансів, голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, директора - розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заступника голови Нацбанку, визначеного головою НБУ, заступника міністра фінансів, визначеного міністром фінансів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

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Співголовами ради є за посадами голова Нацбанку та міністр фінансів, які визначають порядок роботи ради, скликають і головують почергово на її засіданнях, підписують документи від імені ради в порядку, визначеному регламентом діяльності ради.

Рада з фінансової стабільності покликана виявляти, аналізувати та здійснювати оцінку і моніторинг поточних та потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз та системних ризиків для фінансової системи держави з метою виявлення ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, які загрожують стабільності банківської та фінансової системи держави.

Рада здійснює підготовку рекомендацій щодо мінімізації системних ризиків, які загрожують стабільності банківської та фінансової системи держави та розробляє ефективні механізми співробітництва і координації дій із забезпечення фінансової стабільності держави, у тому числі щодо вдосконалення законодавчого регулювання у цій сфері.

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Рада взаємодіє в установленому порядку з міжнародними організаціями, зокрема з Європейською радою із системних ризиків, Банком міжнародних розрахунків, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським центральним банком, Міжнародною асоціацією страховиків депозитів, Європейським форумом страховиків депозитів та відповідними органами іноземних держав з питань, що належать до її компетенції.