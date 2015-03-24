Нацбанк прогнозує зростання монетарної бази на 27-35%

Про це йдеться в прогнозі монетарних показників НБУ, текст якого має УНІАН.

Згідно з документом, приріст грошової маси в рамках трьох сценаріїв розвитку на 2015 рік очікується на рівні 19,3%, 23,8% і 33,4%.

У подальшому НБУ прогнозує приріст монетарної бази за трьома сценаріями на 12,8%, 13,1% і 12,2% у 2016 році; на 14,6%, 13,7% і 10,8% у 2017 році.

Приріст грошової маси за цими сценаріями очікується на 15,8%, 17,5% і 14,3% у 2016 році; на 18,5%, 17,4% і 11,8% у 2017 році.

За інформацією НБУ, розрахунок монетарних показників ґрунтується на прогнозі макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2015-2017 роки за трьома сценаріями, затвердженими постановою Кабміну від 27 серпня №404 в редакції постанови від 14 лютого №76.

Водночас Нацбанк зазначає, що ці показники можуть бути переглянуті в разі оновлення макропрогнозів уряду, параметрів держбюджету або істотної зміни зовнішньоекономічних умов.

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Як повідомляв УНІАН, Кабмін розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році і допускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%.

При цьому падіння експорту при песимістичному сценарії становитиме 16,6% (54,5 млрд дол.), імпорту - 22% (55 млрд дол.).

Оптимістичні сценарії передбачають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.