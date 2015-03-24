Українцям пообіцяли долар по 22-24 гривні протягом чотирьох років

Проведення реформ, прописаних у програмі співробітництва з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, нарівні з розумними адміністративними заходами дасть змогу утримати курс національної валюти на фундаментальному рівні 22-24 грн за долар протягом найближчих чотирьох років, сказала в інтерв'ю Bloomberg міністр фінансів України Наталія Яресько .

На думку Яресько, вжиті урядом і Нацбанком адміністративні заходи дозволили суттєво зменшити спекуляції й шахрайство на валютному ринку, а також значною мірою заспокоїли його. «І зараз курс гривні перебуває на фундаментальному рівні. І я розраховую, що в міру виконання програми з МВФ, у міру реформування економіки в цілому, ми зможемо зберегти курс», - сказала міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. отримано 13 березня.

Згідно з програмою реформ фонду, курс гривні повинен зберігатися в коридорі 22-24 грн за долар аж до 2020 року.

З моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 і два місяці 2015 гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом в 3,8 раза - до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн / дол.

Після запровадження Нацбанком ряду жорстких обмежень на валютному ринку для імпортерів і підвищення облікової ставки до 30% річних гривня менш ніж за два тижні зміцнилася щодо долара до 21,7 грн / дол., що відповідає прогнозному рівню за новою програмою з МВФ і закладеному в держбюджеті на 2015 рік.