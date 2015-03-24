Українські держбанки можуть підключитися до реструктуризації

Державні банки в рамках процесу реструктуризації зовнішніх боргів України можуть також почати процес реструктуризації, в ході якого запропонують власникам своїх єврооблігацій переглянути умови їх випуску, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Мінфін нагадує, що листом про наміри на адресу Міжнародного валютного фонду Україна взяла на себе зобов'язання провести консультації з власниками боргу держсектора з метою поліпшення його середньострокової економічної прийнятності.

«У рамках цього процесу державні банки можуть почати процес реструктуризації, в ході якого запропонують власникам своїх єврооблігацій переглянути умови їх випуску», - йдеться в повідомленні.

Мінфін наголошує, що проведення держбанками реструктуризацію своїх зовнішніх боргових зобов'язань жодним чином не впливає на їх здатність виконувати зобов'язання перед власниками депозитів та інших зобов'язань.

Зокрема, остання дія міжнародного рейтингового агентства Fitch щодо «Укрексімбанку» і «Ощадбанку» як емітентів валютних цінних паперів не пов'язана з поточною роботою банків та їх фінансовим станом.

Посилаючись на заяву Fitch, Мінфін пояснює, що зниження рейтингів викликане заявою Мінфіну від 13 березня про реструктуризацію держборгу і можливу реструктуризацію місцевого боргу за зовнішніми запозиченнями, а також зовнішніми позиками держсектора економіки, в тому числі держбанків.

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Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings 20 березня знизило довгострокові кредитні рейтинги в іноземній валюті найбільших українських державних банків «Укрексімбанку» та «Ощадбанку» до рівня «СС» з «ССС» і не виключає їх дефолту в світлі майбутньої реструктуризації держборгу.

Державний «Ощадбанк» пояснив зниження рейтингу низькими суверенними рейтингами країни, яке ніяк не пов'язане з поточною роботою банку і його фінансовим станом.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings у лютому знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «СС» з «ССС».