Гривня опустилася на міжбанку до 23,65 за долар
18:08, 24 березня 2015Фінанси
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Котирування гривні щодо євро втсановилися на рівні 25,63/25,82 грн/євро
REUTERS
У вівторок, 24 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 23,50/23,65 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
Котирування гривні до євро перебувають на рівні 25,63/25,82 грн/євро, до російського рубля - 0,4070/0,4100 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 23,3638 грн/дол., на цей час було укладено 233 угоди на 189,93 млн дол.
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