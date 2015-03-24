Відтік капіталу з Росії прискорюється - за місяць пішло $15 мільярдів

Чистий відтік капіталу з Росії в лютому, за попередніми даними, збільшився до 15 мільярдів доларів проти 9 мільярдів доларів у січні, повідомив Внешэкономбанк (ВЭБ), передає Прайм.

"За нашою попередньою оцінкою, чистий відтік капіталу в лютому збільшився до 15 мільярдів доларів проти 9 мільярдів доларів у січні. Це досить високий рівень, враховуючи те, що населення перестає бути активним гравцем на валютному ринку", - повідомив заступник голови ВЭБу Андрій Клепач.

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"Зниження інвестицій у січні-лютому поки недостатньо відображає умови, що змінилися. Ми очікуємо, що їх спад посилиться в найближчі місяці, беручи до уваги обмежувальні ставки за новими позиками, високий рівень невизначеності і пік платежів за зовнішніми позиками", - вважає він.

У понеділок, 23 березня, глава Мінфіну Антон Силуанов у Держдумі заявив, що відтік капіталу з РФ в поточному році становитиме 70-90 мільярдів доларів.

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Офіційний прогноз МЕР щодо відтоку капіталу цього року становить 115 мільярдів доларів, однак голова відомства Олексій Улюкаєв говорив, що, за останніми оцінками, відтік буде нижчим - менше 100 мільярдів доларів.