Яресько: для другого траншу МВФ потрібно домовитися про реструктуризацію боргів

Про це повідомила в інтерв'ю Bloomberg міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Нам потрібно завершити переговори з кредиторами про реструктуризацію заборгованості вже до кінця травня, - сказала вона. - Якщо ми не досягнемо домовленості, ми не зможемо виконати свої зовнішні зобов'язання, ми опинимося поза програмою МВФ».

При цьому Яресько за значила, що поки Україна не має якогось загального сценарію і пропозиції для всіх кредиторів і допускає різні варіанти реструктуризації боргу - відстрочення платежів, списання боргу або скорочення купонних виплат.

«Але поки що, за підсумками вже проведених переговорів, я впевнена, що ми знайдемо порозуміння. Зрештою, це наш спільний інтерес. Звичайно, хотілося б досягти такого рішення, яке в подальшому дозволить нам повернутися на міжнародні ринки запозичення. Програма МВФ припускає, що ми зможемо повернутися на ринки позикового капіталу вже в 2017 році», - за значила Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін вперше оголосив плани з реструктуризації частини держборгу в ході обговорення нової програми кредитування економіки з Міжнародним валютним фондом. МВФ схвалив програму для України 11 березня. Обсяг фінансування становить 17,5 млрд дол., термін - 4 роки. Перший транш кредиту в розмірі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня. Другий транш Україна розраховує отримати за підсумками роботи другої оціночної місії, яка приїде до Києва 15 червня. Розрахунковий обсяг траншу становить 1,6 млрд дол., проте в Мінфіні допускають, що його розмір може бути збільшений до 5 млрд дол.

Уряд почав консультації з власниками частини суверенного боргу з метою поліпшити структуру цього боргу 13 березня. Обсяг заборгованості до реструктуризації становить близько 15 млрд дол. При цьому загальна заборгованість за держбондами - близько 17 млрд дол. Обсяг боргу, який Україна повинна виплатити в 2015 році, становить 11 млрд дол. Загальний обсяг держборгу - близько 70 млрд дол.

Джерела, близькі до переговорів, зазначали, що Україна пропонує включити в пакет бондів до реструктуризації папери державних холдингів «Укравтодор», КБ «Південне», Держадміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниця», двох держбанків - «Ощадбанку» і «Укрексімбанку» і бонди Київської міської державної адміністрації. Українська сторона пропонує розділити ці папери на дві групи і вести переговори по кожній з цих груп.

Американський інвестиційний фонд Franklin Templeton як один з основних приватних власників українських євробондів очолив групу кредиторів, з якими уряд України почав переговори про реструктуризацію. При цьому кредитори відразу ж зазначили, що переговори обіцяють бути жорсткими і проблематичними, особливо в світлі переговорів з Росією. Москва вже заявила, що не готова до реструктуризації боргу. Однак міністр фінансів України Наталія Яресько за значила, що якихось спеціальних пропозицій до окремих кредиторів, включаючи Росію, не буде.