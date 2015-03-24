Міністр фінансів прогнозує інфляцію наступного року нижче 10%

Інфляція в Україні, яка за підсумками 2014 року становила більш як 28% і прискорилася до лютого 2015 року в річному вираженні до 34,5%, повернеться до однозначних показників (менш як 10%) вже в 2016 році, сказала в інтерв'ю Bloomberg міністр фінансів України Наталія Яресько.

«На даний момент ми бачимо глибоку девальвацію гривні, яка суттєво роздуває інфляцію. Другий фактор - зростання тарифів і необхідність переформатування фінансової допомоги від нашого монополіста НАК «Нафтогаз України» домогосподарствам. Це теж призводить до зростання цін, - сказала вона. - Але я впевнена, що вже в 2016 році ми повернемося до однозначних показників».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, інфляція в Україні в лютому 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, порівняно з січнем 2015 року прискорилася до 5,3% з 3,1%. У річному вираженні (проти лютого 2014) інфляція прискорилася до 34,5% з 28,5%, зафіксованих місяцем раніше. У річному вираженні найбільше зросли ціни на фрукти - на 86,9%, яйця - на 80,5%, каналізацію - на 74,8%, природний газ - на 62,8%.

Ключовий кредитор країни - Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України в 2015 році до 5,5% при інфляції близько 27%. При цьому, за прогнозами МВФ, показники інфляції повернуться на рівень менш як 10% у 2017-2018 роках.

Кабінет міністрів України розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році й допускає за найбільш песимістичним сценарієм падіння економіки на 11,9% при інфляції в 42,8%. Оптимістичні сценарії передбачають падіння економіки в діапазоні від 5,5% до 8,6% при інфляції в діапазоні від 26,7% до 38,1%.