Moody’s знизив рейтинг України до переддефолтного з негативним прогнозом
Рейтингове агентство Moody’s знизило довгостроковий суверенний рейтинг до «високо спекулятивного», що лише на одну сходинку вищий від рівня дефолту.
Нинішній рейтинг є на позначці Ca, що на сходинку нижче від попереднього Caa3, передаэ Радіо Свобода.
При цьому, заявляє агентство, прогноз, як і раніше, залишається негативний.
Головним чинником зниження є значна ймовірність того, що зовнішні приватні кредитори зазнають значних втрат у результаті втілення плану уряду України реструктурувати значну частину своїх єврооблігацій, термін виплати за якими збігає.
Крім того, під реструктуризацію мали б потрапити зовнішні борги підприємств із державними гарантіями й деяких інших державних підприємств, а також єврооблігації, видані містом Києвом, мовиться в повідомленні.
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А негативний прогноз відображає очікування агентства, що рівні зовнішнього й урядового боргів України будуть залишатися дуже високими, незважаючи на реструктуризацію і плани здійснювати реформи, повідомили в Moody’s.
Одночасно агентство знизило й деякі інші рейтинги, що стосуються України.