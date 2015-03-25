Moody’s знизив рейтинг України до переддефолтного з негативним прогнозом

Нинішній рейтинг є на позначці Ca, що на сходинку нижче від попереднього Caa3, передаэ Радіо Свобода.

При цьому, заявляє агентство, прогноз, як і раніше, залишається негативний.

Головним чинником зниження є значна ймовірність того, що зовнішні приватні кредитори зазнають значних втрат у результаті втілення плану уряду України реструктурувати значну частину своїх єврооблігацій, термін виплати за якими збігає.

Крім того, під реструктуризацію мали б потрапити зовнішні борги підприємств із державними гарантіями й деяких інших державних підприємств, а також єврооблігації, видані містом Києвом, мовиться в повідомленні.

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А негативний прогноз відображає очікування агентства, що рівні зовнішнього й урядового боргів України будуть залишатися дуже високими, незважаючи на реструктуризацію і плани здійснювати реформи, повідомили в Moody’s.

Одночасно агентство знизило й деякі інші рейтинги, що стосуються України.