Путін призначив екс-голову МВС України Захарченка експертом з інвестицій в Держдумі

Екс-міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко включений до складу експертної ради комітету Держдуми по власності, де буде курирувати питання захисту майнових інтересів російських інвесторів за кордоном. Про це «Известиям» розповів голова комітету Сергій Гаврилов.

Нагадаємо, 21 лютого 2014 р. Верховна Рада України відправила у відставку Віталія Захарченко. За даними ЗМІ, в той же день екс-міністр залишив територію країни. 28 лютого 2014 р. Генеральна прокуратура України вимагала від МВС та СБУ протягом 10 днів затримати Захарченко як людину, яку підозрюють в масових вбивствах активістів у центрі Києва з 18 по 22 лютого. 4 березня він був оголошений в розшук. В січні 2015 року стало відомо, що Захарченко прийняв російське громадянство, при цьому він заявив, що не збирається відмовлятися від українського громадянства. Євросоюз, США та Канада включили Захарченко в списки українських чиновників, проти яких були введені санкції.

Читайте такожГрібаускайте: Санкції можуть бути посилені при відсутності повного виконання Мінських угод За словами Гаврилова, колишній український чиновник буде надавати експертну допомогу при розробці законів, спрямованих на захист російських інвестицій, і сприяти поверненню незаконно вивезених капіталів з Росії.

"Президент Росії Володимир Путін у своєму посланні зазначив необхідність посилення правового захисту російських капіталовкладень та власності за кордоном, - заявив «Известиям» Сергій Гаврилов. - В рамках діяльності експертної ради комітету роботу над відповідними законодавчими ініціативами запропоновано доручити Віталію Захарченко, який в даний час веде активну діяльність в держкорпорації «Ростех».

Читайте такожПрезидент Естонії: через неефективність санкцій проти РФ Європі потрібен план "Б"В даний час Захарченко працює радником російської державної компанії «Ростех». У січні екс-міністр презентував в окупованому Росією Севастополі благодійний фонд «Південний Схід». Сам він посів у ньому посаду президента. За його словами, фонд буде займатися допомогою колишнім правоохоронцям, які постраждали під час Євромайдану в Києві. Тоді ж Захарченко повідомив, що не має політичних амбіцій в Росії і має намір зосередитися на благодійності.