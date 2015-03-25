Росіяни за рік вивели з банків 1,3 трильйона рублів

Минулого року росіяни забрали з банків близько 1,3 трлн руб, пишуть в середу "Ведомости" з посиланням на дані, наведені в звіті Агентства зі страхування внесків (АСВ) за 2014 рік.

За рік вклади населення в банках збільшилися на 9,4% до 18,55 трлн руб, але цього зростання забезпечила валютна переоцінка (курс долара виріс на 72%, євро - на 52%): без неї, за даними АСВ, банки втратили 1,5% коштів населення.

Насправді відтік був набагато більше. "Вплив капіталізації відсотків у 2014 р. оцінюється в 6,1 п. п. зростання вкладів", - йдеться в звіті агентства.

Приріст вкладів за рахунок накопичених відсотків - це не нові гроші для банку, а просто збільшення його зобов'язань. "Це швидше бухгалтерська процедура", - говорить аналітик S&P Сергій Вороненко.

Якщо разом з валютною переоцінкою відняти ще й капіталізацію відсотків, то реально вкладники могли забрати 7,6%.

"Навіть відтік 1,5% вкладів - це катастрофа, враховуючи, в яких умовах він походив: зовнішні ринки закриті, а депозити населення - стратегічно важливе джерело ресурсів для банків", - говорить головний економіст МТС-банку Євген Надоршин.

Більша частина цих грошей пішла на купівлю валюти, покупки у кінці року і в заначку. "За минулий рік на руках населення стало на $34 млрд більше готівкової іноземної валюти, люди знімали валютні депозити і перекладали кошти в банківські комірки. Ще частина коштів пішла на користь споживання", - сказав Надоршин.

За перші дев'ять місяців населення купило 20 млрд доларів валюти, це могло дати приплив на депозити в районі 5-7%, однак ці гроші на депозитах банків не з'явилися, а отже, фактично пішли з системи, говорить Вороненко.

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У грудні реальний обіг роздрібної торгівлі зріс на максимальні з середини 2012 р. 5,3% (за 2014 р. - на 2,5%), в тому числі непродовольчого ритейлу - на 10,5%. "Кривава баня", - характеризував грудневу ситуацію на авторинку президент Renault і Nissan Карлос Гон: люди скуповували всі машини підряд. Продавці побутової техніки фіксували рекорди продажів: зростання на 30-70% після трьох кварталів стагнації.

Стабільність депозитної бази була критична для банків у грудні, коли населення активно забирало вклади, каже Вороненко. Тоді набігу вкладників раптово піддався навіть Сбербанк.

Після підвищення ключової ставки до 17% населення впало у паніку, це підігрівалося ще чутками і розсилками, розповідала тоді людина, близька до керівництва Сбербанку, клієнти масово знімали гроші з карток і рахунків.

Минулого року був значний відтік вкладів в березні, потім ситуація стабілізувалася і гроші повернулися у систему, згадує віце-президент "ВТБ 24" Ашот Симонян. У грудні через стрибки курсу населення забирало гроші з банків. Люди конвертували заощадження у валюту, перекладали в сейфи. На початку 2014 року депозити розміщувалися в основному на рік і більше, в IV кварталі середній термін розміщення скоротився до трьох місяців. Зараз ситуація стабілізувалася, вкладники готові розміщувати кошти на великі терміни, зазначає Симонян.

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Банки самі винні в такому відтоку, вважає Надоршин: "Помилка була допущена ще до грудня. Все сталося набагато раніше: в середині 2014 року ставки за вкладами були навіть нижчими, ніж на початку 2013 року, а ризики в економіці зросли на порядок - банки повинні були б давати премію за ризик. У 2014 році через зростання ключової ставки та вартості залучення коштів в інших сегментах ринку вклади стали для банків найбільш дешевим ресурсом, але через неготовність запропонувати високу ставку банки втратили частину коштів фізосіб. Паралельно росли ставки за валютними депозитами, оскільки доступ на зовнішні ринки був обмежений і економіка відчувала дефіцит валюти. Зростання ставок за валютними вкладами зробив заощадження в рублях ще менш привабливими".

Наскільки критичний відтік вкладів для банку, залежить від його профілю, каже Вороненко, роздрібні банки в 2015 році не планують нарощувати кредитний портфель, тому і збільшувати депозитну базу їм не потрібно: вони знижують ставки за вкладами.