У Росії дешевшають долар і євро

Під час торгів на Московській біржі в середу, 25 березня, курс долара досяг мінімуму з початку 2015 року: станом на 11:00 американська валюта торгувалася біля позначки 57,07 руб., тоді як мінімальне значення з початку року було показано в перший день торгів 5 січня, коли за долар давали 57,51 руб., передає РБК.

За день до цього, 24 березня, мінімум 2015 року оновила європейська валюта. Тоді на мінімумі курс євро знизився до 62,928 руб., що стало найнижчим показником з 2 грудня 2014 року.

Офіційний курс долара на 25 березня визначений ЦБ в 58,771 руб., що стало найменшим показником з 1 січня 2015 року. Одночасно з цим офіційний курс євро зріс на 19,52% - з 25 березня він встановлений на рівні 64,3425 руб.

Читайте такожПоправки до російського бюджету передбачають нафту по $50 і 61 рубль за долар

Як раніше повідомив експерт «БКС Експрес» Іван Копєйкін, зниження курсу долара до інших валют пов'язано зі стабільністю цін на нафту. «В якості основного ризику залишається лише напружена ситуація в Україні, яка в будь-який момент може загостритися і спровокувати ослаблення російської валюти. Таким чином, в цілому позитив для рубля зберігається, та його поступове зміцнення найближчим часом може зберегтися», - розповів експерт.

Сьогодні вранці нафта марки Brent торгується на три центи нижче позначки $55/бар. Протягом лютого ціна на нафту піднімалася до $63/бар., проте з середини місяця почалося її зниження, а у другій половині березня ціна на Brent стабілізувалася в коридорі $52,5-$56,8/бар.