Надходження до місцевих бюджетів зросли на чверть - до 13 мільярдів

За січень-лютий 2015 року до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 12,952 млрд грн, що на 2,548 млрд грн, або на 24,5% більше показника за аналогічний період минулого року (у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних владі).

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, в тому числі надходження від податку на доходи фізичних осіб зросли на 12,1% до 6,768 млрд грн, плати за землю - на 16,8% до 2,006 млрд грн.

Від податку на нерухомість за цей період надійшло 21,2 млн грн, від акцизного податку - 541,5 млн грн.

Також повідомляється, що на 1 березня 2015 року місцеві бюджети отримали 23,494 млрд грн трансфертів, що становить 92,6% планових асигнувань на цей період.

Раніше Мінфін повідомляв, що дохідну частину держбюджету України за підсумками січня-лютого 2015 року виконано в повному обсязі, за винятком перерахувань від Національного банку України.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», який передбачає бюджетну децентралізацію (№1557). Закон необхідний для прийняття державного бюджету на 2015 рік. У 2015 році уряд робить перші кроки на шляху до децентралізації влади. Зміни до Бюджетного кодексу закладають нову систему міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.