Гривня на міжбанку торгується по 23,63 за долар

У середу, 25 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,50/23,63, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 25,74/25,89, щодо російського рубля - 0,4130/0,4160.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 12:30 становив 23,6085 грн/дол., на цю годину було укладено 38 угод на суму 14,34 млн дол.