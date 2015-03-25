Нацбанк хоче дати банкам 4 роки «перепочинку» для відновлення

Національний банк ініціює зміни в законодавстві, згідно з якими банки за порушення ряду нормативів до 1 січня 2019 року не будуть визнаватися проблемними і неплатоспроможними, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, регулятор, зокрема, запропонував внести зміни до статті 8 Закону України "Про заходи, спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків".

Читайте такожВ НБУ заявляють про ліквідацію основних банків-"пралень"

Законопроектом передбачено право Нацбанку не відносити банк до категорії проблемних та неплатоспроможних, якщо зменшення розміру регулятивного капіталу, значення нормативу його достатності (адекватності), нормативів поточної та короткострокової ліквідності, збільшення обсягу негативно класифікованих активів банку були викликані зростанням після 6 лютого 2014 року курсу іноземних валют до національної валюти України або формуванням резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями після цієї дати.

У повідомленні вказується, що законопроект був розроблений регулятором і за його ініціативою внесений народними депутатами на розгляд Верховної Ради України 20 березня 2015.

Також повідомляється, що всі норми законопроекту були узгоджені з Міжнародним валютним фондом.

Читайте такожПроцес очищення банківської системи України триватиме ще два-три місяці - НБУ

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у лютому своєю постановою зобов'язав банки провести оцінку за всіма активними банківськими операціями з урахуванням всіх подій та обставин, які можуть вплинути на своєчасність та повноту погашення боргу, і сформувати резерви за цими ризиками в повному обсязі за рівнем ризику на 1 березня 2015 року. Одночасно НБУ прийняв рішення не застосовувати до банків заходи впливу за порушення низки економічних нормативів, пов'язані з переоцінкою рахунків в іноземній валюті та банківських металах у зв'язку зі зростанням курсу іноземних валют до гривні після 6 лютого 2014 року або формуванням резервів після цієї дати.