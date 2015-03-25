Нацбанк сьогодні опустив курс гривні ще на 27 копійок

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 25 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2355.7021 (з 24 березня - 2328.7844);

100 євро - 2579.4938 (з 24 березня - 2541.1695);

10 російських рублів - 4.0083 (з 24 березня - 3.9175).

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Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Наталія Яресько сказала в інтерв'ю Bloomberg, що проведення реформ, прописаних у програмі співрпраці з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, поряд із розумними адміністративними заходами дозволить утримати курс національної валюти на фундаментальному рівні 22-24 грн за долар протягом найближчих чотирьох років.