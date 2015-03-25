Єврокомісія: Україна у квітні отримає додаткові 250 мільйонів євро

У квітні отримає додаткові 250 млн євро макрофінансової допомоги в рамках існуючих програм Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у доповіді по Україні, поширеній Єврокомісією у рамках звіту стосовно Європейської політики сусідства.

Україна отримала 1,360 млрд євро макрофінансової позики у 2014 році і повинна отримати додаткові 250 млн євро у квітні 2015 року, «має виконуватися програма МВФ та повинні бути виконані політичні умови», - йдеться в доповіді.

У доповіді зазначається, що у 2014 році фінансування ЄС в рамках інструментів Європейської політики сусідства склало 365 млн євро, що є найбільшою сумою, будь-коли виділеною Україні.

«Це є відповіддю на нагальну необхідність стабілізації української економіки, з основним контрактом побудови держави, для вирішення короткострокових економічних проблем і підготовки до реформи у контексті політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС», - зазначається в документі.

Єврокомісія констатує, що у світлі подій, що розгортаються, було важко заздалегідь визначити фокус допомоги ЄС на декілька років. «Саме тому станом на сьогодні допомога ЄС надається у формі щорічних спеціальних заходів», - пояснює Єврокомісія.

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За наведеними даними, Україна також отримала гуманітарну допомогу на суму до 139 млн євро і 2 млн євро в рамках тематичних програм з розвитку громадянського суспільства та місцевих органів влади.

«У поєднанні всі заходи найближчими роками можуть привести до загальної підтримки у розмірі принаймні 11 млрд євро з бюджету ЄС та європейських міжнародних фінансових інститутів», - зазначає Єврокомісія.

Крім того, в доповіді нагадується, що Європейський парламент та Європейська Рада обговорюють пропозицію Єврокомісії виділити Україні в 2015-2016 роках додатково 1,8 млрд євро позики.