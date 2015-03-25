Україна може отримати перші 600 мільйонів євро від ЄС на початку літа

У разі позитивного голосування Європарламентом за виділення макрофінансової підтримки Україні в розмірі 1,8 млрд євро, перший транш в розмірі 600 млн євро може надійти вже на початку літа.

Про це у середу в Брюсселі на прес-конференції перед початком обговорення та голосування відповідного питання повідомив доповідач Габріеліус Ландсбергіс (Gabrielius Landsbergis, європейські народники, Литва), передає власний кореспондент УНІАН.

„Сьогодні Європейський парламент напише невелику частину європейської історії, коли він буде голосувати щодо найбільшого пакета фінансової підтримки країні, яке не є членом ЄС. Ми надаємо 1,8 млрд євро Україні, яка має бути виплачена у три транши, і якщо сьогодні ми проголосуємо „за”, це означає, що перший транш в розмірі 600 млн буде направлений в Україну на початку літа”, - сказав він.

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Ландсбергіс наголосив, що цей пакет буде використаний для того, щоб збалансувати бюджет та допомоги Україні стабілізувати економіку, виплатити поточні борги. „Дуже сильний і політичний сигнал. Голосування в комітеті з питань міжнародної торгівлі, комітеті із закордонних справ демонструє, що найбільші групи парламенту єдині у своїй підтримці цього фінансового пакета. Це сильний політичний сигнал не тільки Україні, що Європа надає свою підтримку, але й також це сильний сигнал тим країнам, які шукають нашого розділення у питання допомоги Україні. Я сподіваюся, що мої колеги підтримають цю доповідь, і ми надішлемо добрий сигнал Україні”, - наголосив депутат ЄП.