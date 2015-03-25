Гривня на міжбанку впала уже до 23,75 за долар
17:47, 25 березня 2015Фінанси
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Українська валюта за день знизилася до американської на 10 копійок.
Гривня продовжує падати / profi-forex.org
У середу, 25 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,50/23,75.
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 25,77/26,04, до російського рубля - 0,41/0,42.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 17:00 становив 23,4915 грн/дол., на цей час було укладено 228 угод на 180,68 млн дол.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 24 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,50/23,65.
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