Гривня на міжбанку впала уже до 23,75 за долар

У середу, 25 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,50/23,75.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро знаходяться на рівні 25,77/26,04, до російського рубля - 0,41/0,42.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 17:00 становив 23,4915 грн/дол., на цей час було укладено 228 угод на 180,68 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 24 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,50/23,65.