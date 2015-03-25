Міністр економіки Росії оцінив падіння ВВП країни в 1,5% за два місяці
19:38, 25 березня 2015Фінанси
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Згідно з опитуванням Рейтер, ВВП Росії скоротився у лютому на 2,1%.
REUTERS
ВВП Росії знизився в січні-лютому на 1,5 відсотка.
Як пише Рейтер, про це сказав міністр економіки РФ Олексій Улюкаєв журналістам у середу.
"Поки ми перебуваємо в рамках 1,5 відсотка зниження. Це оцінка за січень-лютий", - сказав він.
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Мінекономрозвитку в лютому втретє за півроку погіршило макропрогноз, очікуючи спаду ВВП на 3,0 відсотка у 2015 році порівняно зі зростанням на 0,6 відсотка минулого року.
Згідно з опитуванням Рейтер, ВВП РФ скоротився у лютому на 2,1 відсотка, а у 2015 році впаде більш ніж на 4 відсотки.
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