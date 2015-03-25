Європарламент підтримав надання Україні 1,8 мільярдів євро допомоги

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене в рамках пленарного засідання Європарламенту за результатами обговорення доповіді Габріеліуса Ландсбергіса.

За проголосували 492 депутата, проти - 107, утрималися - 13.

«Європейський парламент, приймаючи пропозицію Європейської комісії, ухвалив свою позицію у першому читанні», - зазначається у доповіді.

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Таким чином, для набуття чинності рішення про виділення Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги залишається останній етап – ухвалення його Радою ЄС, що може бути зроблено на будь-якому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, комітет Європейського парламенту 19 березня схвалив пропозицію Єврокомісії щодо надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,8 млрд євро.