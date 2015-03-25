Порошенко підписав закон про ліцензування



Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Закон № 222-VIII від 2 березня 2015 року регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Закон суттєво спрощує порядок отримання ліцензій, зменшує кількість видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, що дозволить підвищити рейтинг України за класифікацією Світового банку через утворення сприятливіших умов розвитку підприємництва та зростання інвестиційної привабливості України.

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Заступник Глави Адміністрації Президента, секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків, коментуючи Закон, зазначив: «Прийняття цього Закону є дуже важливим для бізнесу та для економіки України в цілому. Закон суттєво обмежить можливості для корупції у сфері ліцензування, сприятиме підвищенню позицій України у міжнародних рейтингах, а також стимулюватиме розвиток підприємництва та надходження інвестицій в економіку», підкреслюється в повідомленні.