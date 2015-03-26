Райффайзенбанк йде з ринку автокредитування Росії і закриє бізнес ще в 15 містах

Райффайзенбанк піде з ринку автокредитуванняв Росії і до 30 жовтня закриє бізнес ще в 15 містах, про це заявив у Відні голова правління Raiffeisenbank International (RBI) Карл Севельда, пишуть "Ведомости".

У Росії група буде і далі оптимізувати мережу - для Райффайзенбанку не має великого сенсу займатися банкінгом у віддалених регіонах. Всього банк закриє 34 філії.

Читайте такожРосіяни за рік вивели з банків 1,3 трильйона рублівНаприкінці лютого Райффайзенбанк оголосив про закриття всіх офісів на Далекому Сході, на цей регіон в 2014 р. довелося менше 1% його доходів. Кредитний портфель фізосіб і компаній сегменту малого та мікробізнесу на Далекому Сході обсягом 3,5 млрд руб. він у квітні передасть Азіатсько-Тихоокеанському банку.

З 25 березня Райффайзенбанк не видає і не рефінансує автокредити.

У 2014 р. RBI отримала 493 млн євро збитку проти 557 млн євро чистого прибутку роком раніше, випливає зі звіту групи. У 2015 р. RBI чекають великі витрати (приблизно 550 млн євро) на скорочення активів та реструктуризацію бізнесу в Центральній і Східній Європі, а отже, збитки.

Читайте такожУкраїна з 1 квітня перестане купувати газ у Росії Серед проблемних країн RBI виділяє Росію. Група очікує істотного зниження доходів від російського бізнесу в 2015 р., заявив фінансовий директор групи Мартін Грюль. «Падіння вже становило 29%. Частина припала на IV квартал 2014 р., що не сильно відбилося на звітності, основний ефект від падіння припаде на 2015 р.», - сказав він. Грюль також допускає, що у російського банку може погіршитися ситуація з покриттям кредитних ризиків порівняно з 2014 р.

Після оптимізації частка російського бізнесу для RBI може скоротитися c 11-12% до 10%, уточнив Севельда. Продаж підрозділу в Польщі і скорочення присутності в Росії підвищать коефіцієнт достатності капіталу першого рівня до 12% до кінця 2017 р. (зараз 10%), розраховує він.