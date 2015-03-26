Україна до кінця березня отримає кредит на 200 мільйонів канадських доларів

Міністр фінансів Наталія Яресько 25 березня підписала кредитний договір з Канадським експортним агентством на суму 200 млн канадських доларів (158 млн дол. США), повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, кошти залучаються строком на 5 років за ставкою 1,43% річних і мають надійти 31 березня 2015 року.

Раніше Кабінет міністрів повідомляв, що в рамках виконання програми залучення зовнішніх запозичень, закладених у держбюджеті на 2015 рік, має намір залучити кредит у розмірі 200 млн канадських доларів.

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Як повідомляв УНІАН, державний бюджет на 2015 рік передбачає залучення державних запозичень у розмірі 293,836 млрд грн. Внутрішні запозичення передбачено в розмірі 112,866 млрд грн, зовнішні - 180,970 млрд грн, або 11,5 млрд дол. за курсом Національного банку України. 279,678 млрд грн позик передбачено за загальним фондом держбюджету, 14,157 млрд грн - за спеціальним.

Обсяг погашення державного боргу в держбюджеті на 2015 рік оцінюється в 158,88 млрд грн, у тому числі зовнішнього - 97,6 млрд грн, внутрішнього - 61,270 млрд грн.