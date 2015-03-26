У Кабміні призначили відповідальну за контроль над використанням міжнародних кредитів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі призначило випускницю школи права і дипломатії Флетчера і засновника Global Education Leadership Олену Трегуб головою департаменту міжнародної допомоги.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook перший заступник міністра Саша Боровик.

«Уже через короткий час кожна міжнародна програма допомоги стане прозорою для суспільства і можливою для виконання в реальному часі. Кожен долар буде врахований, кожен пропущений українською командою термін буде контрольований», - написав Боровик.

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Також чиновник зазначив, що міністерство планує активно взаємодіяти з Центром протидії корупції та іншими неурядовими організаціями у сфері контролю за коштами, наданими Україні в якості міжнародної допомоги.

«В наших силах принести прозорість управління і витрачання коштів», - повідомив Боровик.

Мої вітання Олені Тригуб, випускниці школи права і дипломатії Фледшера та засновника Global Education Leadership, яка оч... Posted by Sasha Боровик on 25 березня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, голова Міністерства економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус запросив американських і канадських консультантів приїхати до України й допомогти міністерству стати більш ефективним і менш забюрократизованим.

За словами голови Мінекономрозвитку, аналогічні консультанти з США, Канади і Німеччини вже працюють у Міністерстві фінансів та їх робота приносить позитивні результати в контексті ефективності міністерства.