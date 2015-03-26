Гривня на міжбанку зміцнилася на 11 копійок
12:24, 26 березня 2015Фінанси
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Українська валюта на середину торгів зросла до 23,64 за долар.
REUTERS
У четвер, 26 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,49/23,64, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
Котирування гривні до євро на рівні 25,94/26,11, до російського рубля - 0,4160/0,4190.
За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні за на 12:00 становив 23,6223 грн/дол., на цей час було укладено 14 угод на суму 3,85 млн дол.
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Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,50/23,75.
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