Гривня на міжбанку зміцнилася на 11 копійок

У четвер, 26 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку встановилися на рівні 23,49/23,64, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

Котирування гривні до євро на рівні 25,94/26,11, до російського рубля - 0,4160/0,4190.

За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні за на 12:00 становив 23,6223 грн/дол., на цей час було укладено 14 угод на суму 3,85 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 23,50/23,75.