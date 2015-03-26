Санкції США проти Росії прийняті назавжди - віце-президент «Роснефти»

Є два імперативи, з яких зараз треба виходити. Перше, що санкції, у всякому разі, американські, прийняті назавжди, і друге - щодо Росії прийнято остаточне рішення, сказав в ефірі «Російської служби новин» віце-президент «Роснефти», журналіст Михайло Леонтьєв.

Читайте такожТуск пообіцяв Росії "подальші заходи" у разі погіршення ситуації на сході України«Воно прийнято як би щодо Путіна та існуючої системі влади в Росії. Але треба зрозуміти, що із знищенням цієї влади буде знищена Росія, тому що другий раз ці грамотні товариші на ці граблі вже не стануть, коли вони вирішили, що Росія сама впорається з самознищенням», - пояснив він.

За словами Леонтьєва, перед країною стоїть дуже серйозний виклик: «Якщо ми виживемо, ми переможемо, це одне і те ж. Але для цього треба сильно змінити існуючі правила».

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