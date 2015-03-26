Російський депутат пропонує штрафувати платіжні системи за необслуговування клієнтів

У разі прийняття документа порушникам може загрожувати штраф до 1 млн рублів.

Автором законопроекту виступить член Ради Федерації Євген Тарло. "Законодавство про національну платіжну систему настільки плутане і незрозуміле, що захищає лише права платіжних систем, але ніяк не захищає права громадян і власників кредитних карток", - заявив він ТАСС, наголосивши, що російські суди відмовляють громадянам у відшкодуванні збитків від припинення обслуговування за ініціативою оператора платіжної системи і посилаються при цьому на указ Президента США про введення санкцій проти Росії.

"Це абсолютно дика і неприпустима ситуація", - упевнений парламентарій.

Читайте такожЦентробанк Росії готується до можливого відключення SWIFT

Тарло пропонує закріпити у договорах про надання послуг платіжних систем можливість клієнту прямо звертатися з претензіями до платіжної системи, розробити перелік підстав для припинення надання послуг з ініціативи оператора, а також установити відповідальність операторів платіжних систем або операторів послуг платіжної інфраструктури за збитки, завдані необґрунтованим припиненням або припиненням обслуговування електронного засобу платежу клієнта учасника платіжної системи за ініціативою цих операторів.

За порушення порядку надання послуг платіжних систем пропонується встановити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу для посадових осіб оператора послуг платіжної інфраструктури в розмірі від ста тисяч до 1 млн рублів.