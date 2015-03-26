Офіційний курс гривні зріс до 23,50 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, 26 березня з 14:00 Нацбанк установив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2350.0799 (з 25 березня - 2355.7021);

100 євро - 2581.5628 (з 25 березня - 2579.4938);

10 російських рублів - 4.0951 (з 25 березня - 4.0083).

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Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку сьогодні вдень установилися на рівні 23,49/23,64 проти 23,50/23,75 учора ввечері.